Carlos Ghosn davasında mütalaa açıklandı!

20 Ocak 2021 Çarşamba, 15:30

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar kargo firmasının ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu ile avukatları katıldı.

Özel kargo firmasının genel müdürü müşteki Can Şaşmaz'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan şirket yöneticisi Okan Kösemen, pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek'in "göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaada, sanık olan pilotlar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nun üzerine atılı "göçmen kaçakçılığı" suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatleri istendi.

Hostes olan sanık Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun da üzerine atılı suçun "ön ödemeye" tabi olması ve sanığın bu ön ödemeyi yerine getirmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesini talep eden savcılık, diğer hostes sanık Nesrin Altunalan'ın da beraat etmesi gerektiğini belirtti.

Dosya kapsamında sanıklar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nun "suçu bildirmeme" suçunu işlediği anlaşıldığı ifade edilen mütalaada, bu sanıklar hakkında bu suçtan suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.