‘Carmen’ operasından seçkiler SAMDOB’da

Pandemi koşullarına uyarak sahnesini seyircilerine açmaya devam eden SAMDOB, klasik opera repertuvarının en bilinen eseri “Carmen” operasından bölümleri bu akşam saat 20.00’de Aydın Gün Salonu’nda sahneleyecek.

Cemil Ciğerim
24 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30
‘Carmen’ operasından seçkiler SAMDOB’da
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Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği konserde solist sanatçılara piyanist Onur Altıparmak eşlik edecek. Konserde solistler; mezzosoprano Stare Çelebi, Carmen karakterini; tenor Özer Öndeş, Don Jose karakterini; Murat Göçken, Escamillo karakterini; soprano Elif Demir, Micaela karakterini; soprano Gamze Barhan, Frasquita karakterini; mezzosoprano Leyla Ceren Koç, Mercedes karakterini canlandıracak. Konserin anlatıcısı Berkcan Beniç.


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