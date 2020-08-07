Çarpıcı anket sonuçlandı! AKP'liler de "Hayır" dedi

07 Ağustos 2020 Cuma, 15:44

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgede, 2020-2021 eğitim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı açıklandı. Okul öncesi eğitim ile 1. sınıfa başlayacak öğrencilere, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi verileceği bildirildi.

HALKIN YÜZDE 64'Ü OKULLAR AÇILMASINI GÜVENLİ BULMUYOR

MetroPOLL Araştırma yurttaşlara "31 Ağustosta okulların açılmasını planlanıyor. Siz bu tarihlerde koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?" diye sordu.

Ankete katılanların yüzde 26,5'i soruya "evet" derken yüzde 64'ü "hayır" diye yanıt verdi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise 9,5 oranında oldu.

ANKETE KATILAN AKP'LİLERİN YÜZDE 53'Ü "HAYIR" DEDİ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise ankete katılan AKP'lilerin yüzde 53'ünün "hayır" yanıtını vermesi oldu.

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