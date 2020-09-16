Çarpıcı Hatay orman yangını raporu: Arıza bilindiği halde giderilmemiş

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Ali Öztunç ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Serkan Topal, Adana milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Hatay il ve ilçe örgüt yöneticileri 10 - 11 Eylül tarihlerinde yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Ali Öztunç tarafından hazırlanan raporda yangın kapsamında yaklaşık 3 bin 500 hektarlık orman alanının yok olduğu vurgulanarak yangına geç müdahale edildiği öne sürüldü.

GEÇ MÜDAHALE VURGUSU

Raporda bu konuya ilişkin “Yangın, resmi verilere göre 5 Eylül 2020 günü saat 10.40 itibarıyla başlamıştır. Bakan Pakdemirli’nin sözlerinin aksine, yangına kısa bir süre sonra değil, 4 saat sonra havadan müdahale edilmeye başlanmıştır. Yangının başlama anından 4 saat sonra, saat 15.40’ta KKTC’den gelen yangın söndürme helikopteri ve uçak, yangın çıkan bölgeye ulaşmıştır. Yangının çıktığı an itibarıyla makul süre içerisinde, yangını söndürmeye elverişli olacak sayı ve kapasitede yangın söndürme helikopteri/uçağı ile müdahale edilmemiş, yangın daha geniş alana yayılmış, yangını kontrol altına almak daha da güçleşmiştir’’ denildi. Hatay’da bulunan bir adet yangın söndürme helikopterinin arızalı olması nedeniyle havadan geç müdahale edildiği belirtilen raporda ‘’Helikopterin arızalı olduğu bilindiği halde tamirinin yapılmaması ihmaldir’’ sözleri kaydedildi.

‘PLANA ERİŞİLEMEDİ’

Raporda özetle şu ifadelere yer verildi:

‘’Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait resmi internet sitesi ve Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yaptığımız araştırmalarda; Hatay ilini de içine alan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nün “orman yangını yönetim planına” erişilememiştir. Dahası, internet sitesinde yer alan yangın yönetim planları, çok az sayıda orman işletme müdürlüğüne ait. Başka bir deyişle, birkaç orman işletme şefliği dışında, orman yangın yönetim planına sahip başka şeflik/müdürlük bulunmamaktadır.’’