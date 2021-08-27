Çarpıcı rapor: Cumhurbaşkanlarının açtığı dava sayıları belirtildi
CHP’li Karaca, adli istatistik verilerini inceledi. Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Erdoğan döneminde sanık ve dava sayısının zirve yaptığı ortaya çıktı.
CHP, Cumhurbaşkanına hakaret davalarıyla ilgili rapor hazırladı. Genel Başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan raporda, Kenan Evren'den Recep Tayyip Erdoğan'a kadar olan dönem incelendi.
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçildiği 2014'ten 2020 yılına kadar 38 bin 581 kişi hakkında “Hakaret” davası açıldı. Erdoğan öncesi bu sayı Evren'den itibaren toplam 1716 oldu.
Abdullah Gül döneminde açılan davalardaki sanık sayısı, bir önceki döneme göre yüzde 420 artarak 848'e çıktı. Erdoğan ilk 4 yıllık görev süresinde toplam sanık sayısının, bir önceki döneme göre 19.5 kat ve yüzde 2 bin 52 artış gösterdiği belirtildi.
Karaca'nın raporunda şu belirlemeler yapıldı:
1994- 2014 arasında, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlaması ile hakkında dava açılan kişi sayısı bin 138 oldu. 2014–2020 yılları arasında Erdoğan döneminde ise bu sayı adeta zirve yaparak 38 bin 581'e ulaştı.
2018'de ise 6 bin 270 sanıktan 2 bin 775'i, 2019'da 13 bin 990 sanıktan 4 bin 291'i, 2020'de ise 9 bin 773 sanıktan 3 bin 655'i hakkında mahkumiyet kararı verildi.
Döneminde en çok dava açılan cumhurbaşkanları şöyle sıralandı:
Erdoğan:38 bin 581
Abdullah Gül: 848
Kenan Evren: 340
Turgut Özal: 207
Ahmet Necdet Sezer: 163
Süleyman Demirel: 158
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