Çarpıcı rapor: Cumhurbaşkanlarının açtığı dava sayıları belirtildi

27 Ağustos 2021 Cuma, 09:36

CHP, Cumhurbaşka­nına hakaret dava­larıyla ilgili rapor hazırladı. Genel Başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırla­nan raporda, Kenan Evren'den Recep Tayyip Erdoğan'a kadar olan dönem incelendi.

Erdo­ğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçildiği 2014'ten 2020 yılına kadar 38 bin 581 kişi hakkında “Hakaret” davası açıldı. Erdo­ğan öncesi bu sayı Evren'den itibaren toplam 1716 oldu.

Abdullah Gül döneminde açılan davalardaki sanık sayısı, bir önceki döneme göre yüzde 420 artarak 848'e çıktı. Erdoğan ilk 4 yıllık gö­rev süresinde toplam sanık sayısının, bir önceki döneme göre 19.5 kat ve yüzde 2 bin 52 artış gösterdiği belirtildi.

Karaca'nın raporunda şu belirlemeler yapıldı:

1994- 2014 arasında, “Cumhur­başkanı'na hakaret” suç­laması ile hakkında dava açılan kişi sayısı bin 138 oldu. 2014–2020 yılları arasında Erdoğan döneminde ise bu sayı adeta zirve yaparak 38 bin 581'e ulaştı.

2018'de ise 6 bin 270 sanıktan 2 bin 775'i, 2019'da 13 bin 990 sanıktan 4 bin 291'i, 2020'de ise 9 bin 773 sanıktan 3 bin 655'i hakkında mahkumiyet kararı verildi.

Döneminde en çok dava açılan cumhurbaşkanları şöyle sıralandı: