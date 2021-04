Çarpıcı Save Ralph filmi: Nasıl bu kadar ses getirdi, hayvan deneysiz markalar hakkında neler biliniyor?

Hayvanlar üzerinde deney yapan kozmetik markaların tercih edilmemesi çağrıları son yıllarda giderek arttı. Pek çok güzellik blogu, Instagram kullanıcısı, YouTuber cruelty-free işareti verilen hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalara yönelmeyi teşvik etmeye başladı.

Son olarak Humane Society International tarafından yayımlanan Save Ralph (Ralph’i Kurtar) adlı kısa film özellikle kozmetik markalarının hayvanlara uyguladığı işkencelere dikkat çekti ve kısa sürede büyük ses getirdi. Taika Waititi, Ricky Gervais, Zac Efron gibi oyuncuların seslendirmelerini yaptığı kısa film, “#saveralph” etiketi ile sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Help #SaveRalph & countless animals still used worldwide for cosmetic testing! Alarmingly, animal testing is still legal in 80% of countries. ????



WATCH & TAKE ACTION to help stop this cruelty now ????: https://t.co/4mfW46zgwo@TaikaWaititi @rickygervais @oliviamunn @ZacEfron pic.twitter.com/qB6rBSTZUn