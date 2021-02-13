Çarşamba için ÇED raporu şart
Samsun’un Çarşamba ilçesine yapılması planlanan Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı (BES) projesine verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararının iptali istemiyle açılan davada bilirkişi raporu dosyaya girdi.
Fauna, çevre, flora, hidroloji ve meteoroloji bilirkişileri ÇED’in şart olduğu kararına vardı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan avukat Serpil Dönmez, “Yöre halkının davası haklı bulunmuştur. Dava halen devam etmekle birlikte, rapora karşı beyan ve itirazlarımızı sunacağız. Tarafımızca, bilirkişi raporuna istinaden yeniden yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmuştur” dedi.
Davaya bakan Samsun 3. İdare Mahkemesi, tarafların rapora karşı beyan ve itirazlarının ardından dosyayı karara bağlayacak. l SAMSUN
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