Çarşamba Ovası için Ankara çıkarması

26 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Hazırlanan “Çarşamba BES” başlıklı raporu siyasilere sunan heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İYİ Parti ve Saadet Partisi genel başkan yardımcıları, Samsun milletvekilleri ve TZOB Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez’e de sundu. Yapılan görüşmelerde yasal düzenlemelerle korunması gereken Çarşamba Ovası’nın niteliğine vurgu yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde ovayı korumak üzere gerekli girişimlerin yapılması talep edildi. Çarşamba Ovası’nda böyle bir tesis kurulması durumunda herkesin tarımsal faaliyetleri terk ederek başka illere göç etmek zorunda kalacakları anlatıldı.