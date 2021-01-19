Çarşamba Ovası'ındaki biyokütle enerji santralı protesto edilecek
Koruma altındaki Çarşamba Ovası’nda tarım arazilerinin ortasına Oltan Köleğlu Enerji Şirketi’nce kurulan biyokütle enerji santralı 22 Ocak’ta yapılacak kitlesel eylem ile protesto edilecek.
“Çarşamba Köprüsü’nden Önce Son Çıkış” konulu eylemle ilgili konuşan Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Sezgin Gümüş, “Karşımızda ciddi bir güç var. Kurulan bu düzeni ancak halkımızın büyük dayanışmasıyla yeneceğimize inanıyorum. Bu yolda tek başına kalsam bile güzel ilçem Çarşamba’yı mahvetmelerine ve zehirlemelerine göz yummayacağım” dedi.
BAŞKANA TEPKİ
Meclis Toplantısı’nda biyokütle enerji santralıyla ilgili konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, insanların yanlış bilgilendirildiğine vurgu yaparak santralın çevreye zararlı bir yatırım olmadığını ileri sürdü.
Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı ise açıklamaya tepki gösterdi: “Madem bu kadar eminseniz 22 Ocak Cuma günü saat 10.30’da sizi ve heyetinizi santral alanında bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
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