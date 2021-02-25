Carys Davies, 18. Uluslararası Ankara Öykü Günleri’ne konuk olacak
Tahsin Yücel anısına düzenlenen 18. Uluslararası Ankara Öykü Günleri’nin programı açıklandı. Öykü Günleri bu yıl Galli yazar Carys Davies’i ağırlayacak.
18. Uluslararası Ankara Öykü Günleri 1-15 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda düzenlenecek. Paneller ve söyleşilerin yanı sıra dinleti ve belgesel gösteriminin de yapılacağı Öykü Günleri kapsamında gerçekleşecek tüm etkinlikler Ankara Öykü Günleri YouTube sayfasından canlı yayımlanacak.
Öykü Günleri, Pelin Buzluk’un açılış konuşmasıyla 1 Mart Pazartesi akşamı başlayacak. Ardından Niyazi Zorlu’nun yönlendiriciliğinde Ayşegül Devecioğlu ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.
'ÖYKÜLERDE KADIN İŞÇİLER' SÖYLEŞİSİ
Öykü Günleri kapsamında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “Öykülerde Kadın İşçiler” başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Erkan Yıldız’ın yönlendiriciliğinde gerçekleşecek söyleşide Aysun Kara, M. Özgür Mutlu ve Ayten Kaya konuşacak.
CARYS DAVIES 'KUYTU'YU ANLATACAK
Öykü Günleri bu yıl, Galli yazar Carys Davies’i konuk edecek.
Davies, Yasemin Akbaş’ın “Kuytu” olarak Türkçeye kazandırdığı ve Yüz Kitap tarafından yayımlanan Frank O’Connor Öykü Ödüllü eseri üzerine Pelin Buzluk ile konuşacak.
Söyleşi, 12 Mart 2021 Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak ve çeviri hizmeti sunulacak.
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