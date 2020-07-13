CAS Manchester City ile ilgili kararını verdi!

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:38

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Manchester City'nin Avrupa kupalarından men cezasının kaldırıldığını duyurdu.

CAS komisyonu, Finansal FP Kurulu'nun bu özel davada ortaya sunduğu kanıtların yetersiz olduğunu ve ihlal iddialarının çoğunun 5 yıllık zaman aşımına uğradığını gerekçe göstererek cezanın kaldırıldığını açıkladı.

Manchester City'nin 2 yıllık men cezasının kaldırılmasının yanı sıra 30 milyon Avro'luk para cezası da 10 milyon Avro'ya indirildi.