CAS Manchester City ile ilgili kararını verdi!
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden Manchester City'e müjdeli haber geldi.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Manchester City'nin Avrupa kupalarından men cezasının kaldırıldığını duyurdu.
CAS komisyonu, Finansal FP Kurulu'nun bu özel davada ortaya sunduğu kanıtların yetersiz olduğunu ve ihlal iddialarının çoğunun 5 yıllık zaman aşımına uğradığını gerekçe göstererek cezanın kaldırıldığını açıkladı.
Manchester City'nin 2 yıllık men cezasının kaldırılmasının yanı sıra 30 milyon Avro'luk para cezası da 10 milyon Avro'ya indirildi.
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