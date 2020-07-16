CAS, Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta içinde açıklayacak

16 Temmuz 2020 Perşembe, 13:55

UEFA tarafından, 'Avrupa kupalarından 1 yıl men' edilen Trabzonspor'un cezaya itirazı bugün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görüldü. TSİ 10.00'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma, TSİ 17:30 sularında sona erdi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen duruşmaya Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer, bordo-mavili ekibin görevlendirdiği İsviçre'deki Hukuk Bürosu Avukatları ile birlikte Trabzonspor yetkilileri de katıldı.

Bordo mavili kulübün itirazının 2 hafta içinde karara bağlanacağı öğrenildi.

MANCHESTER CİTY İÇİN VERİLEN KARARI BOZMUŞTU

CAS, UEFA tarafından 2 yıl Avrupa'dan men cezası alan Manchester City'nin cezasını geçtiğimiz günlerde bozmuş ve İngiliz ekibinin 30 milyon avro'luk para cezasını da 10 milyon avro'ya düşürmüştü.