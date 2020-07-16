CAS, Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta içinde açıklayacak
Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), Trabzonspor ile ilgili kararını yaklaşık iki hafta içinde açıklayacak.
UEFA tarafından, 'Avrupa kupalarından 1 yıl men' edilen Trabzonspor'un cezaya itirazı bugün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görüldü. TSİ 10.00'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma, TSİ 17:30 sularında sona erdi.
Covid-19 pandemisi nedeniyle videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen duruşmaya Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer, bordo-mavili ekibin görevlendirdiği İsviçre'deki Hukuk Bürosu Avukatları ile birlikte Trabzonspor yetkilileri de katıldı.
Bordo mavili kulübün itirazının 2 hafta içinde karara bağlanacağı öğrenildi.
MANCHESTER CİTY İÇİN VERİLEN KARARI BOZMUŞTU
CAS, UEFA tarafından 2 yıl Avrupa'dan men cezası alan Manchester City'nin cezasını geçtiğimiz günlerde bozmuş ve İngiliz ekibinin 30 milyon avro'luk para cezasını da 10 milyon avro'ya düşürmüştü.
Video Haberler
- Feci kaza! Çok sayıda ölü var
- Ozan Güven’in şiddet dosyasına bu görüntüler de girdi
- Kayseri'de siyah flamingo görüntülendi
- Korku dolu anlar! Heyelan böyle geldi
- Önce sevdi, sonra kaçtı: Taksim'de hareketli anlar
- Cadde ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası!
- Kadıköy'de ortalık karıştı! Polis havaya ateş açtı
- Şoke eden görüntü! Ambulansa böyle yürüdü
- Adana'da akıl almaz olay! Böyle vuruldu
- Görenler hayrete düştü... Su içmeden yaşayabiliyor