CAS, Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacak

16 Temmuz 2020 Perşembe, 13:55

UEFA tarafından, 'Avrupa kupalarından 1 yıl men' edilen Trabzonspor'un cezaya itirazı bugün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görüldü. TSİ 10.00'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, Bordo-mavili kulüple ilgili kararın yaklaşık iki hafta sonra verileceği öğrenildi.

MANCHESTER CİTY İÇİN VERİLEN KARARI BOZMUŞTU

CAS, UEFA tarafından 2 yıl Avrupa'dan men cezası alan Manchester City'nin cezasını geçtiğimiz günlerde bozmuş ve İngiliz ekibinin 30 milyon avro'luk para cezasını da 10 milyon avro'ya düşürmüştü.