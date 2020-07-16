CAS, Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacak
Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), Trabzonspor ile ilgili kararını yaklaşık iki hafta sonra açıklayacak.
UEFA tarafından, 'Avrupa kupalarından 1 yıl men' edilen Trabzonspor'un cezaya itirazı bugün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görüldü. TSİ 10.00'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, Bordo-mavili kulüple ilgili kararın yaklaşık iki hafta sonra verileceği öğrenildi.
MANCHESTER CİTY İÇİN VERİLEN KARARI BOZMUŞTU
CAS, UEFA tarafından 2 yıl Avrupa'dan men cezası alan Manchester City'nin cezasını geçtiğimiz günlerde bozmuş ve İngiliz ekibinin 30 milyon avro'luk para cezasını da 10 milyon avro'ya düşürmüştü.
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