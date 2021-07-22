Casus yazılım skandalı! "Dinlenenler arasında Erdoğan'ın başdanışmanı da var"
İsrail merkezli NSO şirketi tarafından casus yazılım Pegasus ile dinlenen 500 kişi arasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından birinin de olduğu belirtiliyor.
İsrail firması NSO Grup tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus’u kullanan Suudi Arabistan’ın izlemeyi düşündüğü kişiler arasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından bir kişinin de bulunduğu iddia ediliyor.
Pegasus skandalına ait verilere sahip olan medya kuruluşlarından birisi olan Die Zeit gazetesinde yer alan habere göre Suudiler casus yazılım programını klasik casusluk faaliyetleri için de kullanmış olabilir.
50 BİN KİŞİLİK LİSTE
Karar'dan Mikdat Karaalioğlu imzalı habere göre, içinde Die Zeit gazetesinin de bulunduğu uluslararası gazetecilik ağının elinde casus yazılım tarafından izlenmesi öngörülen 50 bin kişinin telefon numaraları bulunuyor. Bu listede yer almak takip edilmiş olmak anlamına gelmiyor. Takip edilen telefonların tespit edilebilmesi için ilgili telefonlardaki Pegasus izlerinin uzmanlar tarafından araştırılması gerekiyor. Toronto Üniversitesi bünyesinde bulunan Citizen Lab isimli araştırma kurumu Pegasus izlerini tespit edebiliyor. Citizen Lub Pegasus skandalını ortaya çıkaran gazeteci ağı ile birlikte çalışıyor.
GÜL VE ERDOĞAN'IN DANIŞMANI DA İÇİNDE
Suudi Arabistan’ın hedef listesinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Erdoğan’ın ismi açıklanmayan bir başdanışmanı da var. Suudilerin listesinde ayrıca Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun, eski başbakan Said Hariri de bulunuyor. Öte yandan Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un de Pegasus tarafından izlenmesi öngörülen kişiler listesinde 2019 yılında yer aldığı ortaya çıktı. Macron’un hedef listesine koyan ülkenin ise Fas olduğu bildirildi.
MACRON DA LİSTEDE
Macron’un 2017’den beri kullandığı bir numaranın listede bulunduğu belirtildi. NSO firması bu iddiaları yalanlarken söz konusu listenin uydurma olduğunu belirterek, Macron’un hiçbir zaman bir NSO müşterisinin hedefi ya da olası hedefi olmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
BAŞKA KİMLER VAR?
Hedef listesinde ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, 2019 yılında Fransa Başbakanlığı yapan Eduard Phillipe Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer de bulunuyor. Bunun yanında AB Parlementosu’na ait bir çok üst düzey politikacının ismi de ‘hedeftekiler’ listesinde bulunuyor.
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