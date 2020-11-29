29 Kasım 2020 Pazar, 11:21

Peter Szendy, ‘Üstdinleme: Casusluğun Estetik Tarihi’nde Filistin Eriha’dan yola çıkıp, modern öncesi Avrupa’nın gizli kalmış dehlizlerine dalarak hükmetme ve iktidar tekniklerinin dinleme pratikleriyle ilişkisini sinema, opera ve edebiyattan örneklerle tartışırken, dinleme ile casusluk arasındaki yapısal yakınlığın sınırlarını araştırıyor.

Üstdinleme bir anlamda, günümüz toplumlarının duyma ve işaretleme biçimlerini irdeleyen işitsel bir gözetim arkeolojisi çalışması. Müzikolog ve besteci Tolga Tüzün’ün gürültünün güçle ilişkisini gözler önüne serip, iktidar ve sesin işgalci nesne olma niteliğine işaret eden sunuş yazısıyla sunuluyor.

Franz Kafka’nın kendisini sürekli tehdit altında hisseden ve yuvasının hâkimiyetini kaybedeceği korkusuyla her sese ve gürültüye kulak kesilmiş bir insansı yaratığı anlattığı yarım kalmış öyküsü “Yuva” da bu kitap için Şeyda Öztürk tarafından yeniden çevrilmiş.

Üstdinleme: Casusluğun Estetik Tarihi / Peter Szendy / Çev.: H. İlksen Mavituna / Tellekt / 200 s.