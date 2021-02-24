Çatıdan operasyon
Gürcistan’da muhalif Birleşik Ulusal Hareket’in Başkanı Nika Melia başkent Tiflis’te yüzlerce polisin katıldığı operasyonla gözaltına alındı. Gürcistan Başsavcılığı’nın talebi üzerine, geçen hafta yapılan olağanüstü parlamento oturumunda vekilliği düşürülen Melia hakkında Tiflis Şehir Mahkemesi tarafından hakkında gözaltı kararı alınmıştı.
Melia’nın gözaltına alınmasına “siyasi gerilimi tırmandıracağı” gerekçesiyle karşı çıkan Başbakan Giorgi Gakharia da görevinden istifa etmişti.
Melia’ya yönelik tutuklama kararıyla birlikte polis dün sabah parti merkezine gitti, barikatların kurulduğu haberi üzerine bazıları çatıdan içeriye girdi. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından Melia’nın gözaltına alındığı kaydedildi. Operasyona tepki gösteren muhaliflerle güvenlik güçleri arasında yer yer arbede yaşandı.
Gürcistan’da 20 Haziran 2019’da 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi’nin oturumunda, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergey Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti. Protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan, sonrasında kefaletle serbest bırakılan Melia hakkında kefaleti ödemeyince yeniden gözaltı kararı alınmıştı.
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