'Çav Bella' davası: Emniyet 'infial yok' dedi, savcı ısrar etti

26 Kasım 2020 Perşembe, 19:56

Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında, İzmir’de cami hoparlörlerinden İtalyan Partizanlarının Çav Bella marşının çalınmasına ilişkin görüntüyü Twitter hesabından paylaştığı için 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” iddiasıyla İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 2. duruşması bugün yapıldı. İlk duruşmada savcının Özmedir’in paylaşımını infial yaratıp yaratmadığı yönünde araştırma yapılması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nden istediği rapor da dava dosyasına girdi. Emniyetin 57 sayfalık raporunda Özdemir’in paylaşımına ilişkin Türkiye’nin 81 ilinde infial yaratacak bir olay görülmediği ifade edildi.

SAVCININ İSTEDİĞİ RAPORU EMNİYET GÖNDERDİ AMA

Duruşma savcısı ise kendisinin istediği emniyet raporunun ortaya koyduğu görüşün tersi yönde değerlendirme yaptı. Savcı, Twitter paylaşımında ‘olayı kınamadığını’, paylaşımda müzik notasına da yer vererek ‘değerlere saygısızlık’ ettiğini, retweet etmek yerine paylaşımda bulunması nedeniyle de Özdemir’in cezalandırılmasını istedi.

EMNİYET MARŞI ÇALANLARI SAPTAYAMADI

Emniyetten gelen yanıtta cami hoparlörlerinden Çav Bella marşını kimin çaldığına yönelik olarak ‘şüphelilerin tespit edilemediği’ de bildirildi. Özdemir’in duruşması 10 Aralık’a ertelendi.

‘BENİM ANNEMİN BURNUNDAN BİR AVUÇ KAN GELDİ’

Özdemir ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, kendisini suçsuz yere 9 gün tutuklu kaldığını ve tutuklu kaldığı süre içinde Ramazan Bayramı’nı cezaevinde geçirdiğini söyleyerek, “Benim annemin burnundan üzüntüden bir avuç kan geldi” dedi. Özdemir kendisini gözaltına alındığında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216/1’inci maddesinden suçlandığını ve sonra suçlamanın TCK’nın 216/3 maddesine çevrildiğini hatırlattı. Özdemir asıl infiali, paylaşımını haberleştirirken CHP’yi hedef gösteren Yeni Akit gazetesinin yarattığını vurgulayarak, “Bu işleri bizler yapmışız gibi gösteren Yeni Akit gazetesi ve onun gibi troller infial yaratıyor” diye konuştu.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ’NE ERTELENDİ

Özdemir, duruşmanın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne ertelenmesine dikkat çekerek, “Ben kamu vicdanından çoktan beraat ettim. Haksızlığa uğradığı süreçte vermiş olduğum mücadeleye desteğini veren herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkede ilk haksızlığa uğrayan ben değilim ama son olanların bizler olması için mücadele etmeyi sürdüreceğim” dedi.

Duruşmanın ardından Özdemir, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel İzmir Adliyesi önünde açıklama yaptı.