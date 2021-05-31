Çavuşoğlu: Biden, Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'a yönelik açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi" açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu Atina'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik sorulara yanıt veren Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
- Yeni yönetimin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını da görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil.
- Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi.
- S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil.
- (Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması) Rusya'nın bize söylediği bu siyasi değil. Uçuş kısıtlaması kararının tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Sonuçta şimdi rakamlar düştü umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor.
- (Türkiye'nin SİHA ihracatı) İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi.
- İsrail sağlıklı bir ilişki için, Gazze'ye olan saldırılarını durdurmalı.
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