Türkiye-Yunanistan: Yunan basınına göre Çavuşoğlu'nun Atina'dan önce Batı Trakya'ya gitmeyi tercih etmesi gerginliğe neden oldu

27 Mayıs 2021 Perşembe, 17:42

Getty Images

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'a resmi ziyareti Pazartesi günü başlıyor. Ancak Çavuşoğlu önce Pazar günü Batı Trakya'ya gidecek. Yunan basını, Çavuşoğlu'nun Atina'dan önce Batı Trakya'ya gitmeyi tercih etmesini "ziyaret öncesi gerginlik" diye yorumladı.

Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya'ya özel ziyaretinde Müslüman Türk azınlığın temsilcileriyle görüşecek ve onların sorunlarını ilk elden dinlemiş olacak.

Çavuşoğlu'nun Pazar akşamı Atina'ya geçip Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir akşam yemeği yemesi, Pazartesi günü de Yunanistan Başbakanı Konstantin Miçotakis ile görüşmesi öngörülüyor.

Yunan basını, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Çavuşoğlu'nun Atina'dan önce Batı Trakya'ya gitmesine itirazı olmadığını ancak bu özel ziyaretini Atina'daki resmi temaslarından sonra gerçekleştirmesini önerdiğini yazdı.

Getty Images Dendias ve Çavuşoğlu, 16 Nisan'daki ziyarette kameralar önünde tartışmıştı.

Yunan basınına göre Çavuşoğlu ise bu öneriyi reddedip, Atina'dan önce Batı Trakya'yı ziyaret etmeyi seçti.

'Ziyaret öncesi gerginlik'

Yunanistan'da Ta Nea ve Kathimerini gazeteleri ile hemen hemen bütün yazılı basın ve TV kanalları, Çavuşoğlu'nun ısrarını "ziyaret öncesi gerginlik" şeklinde yorumladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 16 Nisan'daki son Ankara ziyaretinde Mevlüt Çavuşoğlu ile arasında kameralar önünde geçen hararetli tartışmalara da atıfta bulunan Yunan basınında, "Benzeri bir tartışmanın Atina'da tekrarlanmamasına özen gösterileceği ve her türlü önlemin alınması için gerekli hazırlıkların yapıldığına" dikkat çekiliyor.

Dışişleri Bakanlarının ortak basın toplantıları sonrası, gazetecilerden soru kabul etmeyeceği bildiriliyor.

İki bakanın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 14 Haziran'da yapılacak NATO zirvesi çerçevesinde ikili görüşme yapması için de hazırlıklar yapacaklarından" söz ediliyor.

Getty Images

Çavuşoğlu ve Dendias'ın ayrıca Türk-Yunan ilişkilerindeki anlaşmazlıkların giderilmesi, bölgedeki ve Kıbrıs Sorunu'ndaki gelişmelerin yanısıra, ekonomi ve ticari ilişkilerin canlandırılması gibi konuların da ele alınacağı belirtiliyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında Covid salgını nedeniyle duraklayan ekonomik ve ticari ilişkilerin yeniden başlatılması amacıyla, Türk-Yunan istikşafi görüşmelerine de katılan Dışişleri Bakanlığı Müşteşarı Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakan yardımcısı Kostas Frangoyannis de Cumartesi günü Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kentinde bir araya gelecek.