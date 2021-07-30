Çavuşoğlu 'hesap' açılacağını duyurdu: Milletimiz cömerttir

30 Temmuz 2021 Cuma, 12:57

Antalya Manavgat'ta yangın bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi.





Bekir Pakdemirli, "aktif olan tüm yangınlarda iyiye doğru bir gidiş olduğunu" belirtip, yangınların 57'sinin kontrol altına alındığını söyledi. Ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yurttaşlardan para yardımı istedi. Çavuşoğlu, "Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimiz ile temasa geçebilirler. Milletimiz cömerttir." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

“Tabii yangın sadece tarım alanlarını, evlerimizi etkilemedi. Altyapımızı da etkiledi. Özellikle elektrik kesintisi olan yerlerimiz var. Şu anda yaklaşık 18 bin civarındaki aboneye maalesef elektrik verilememiş durumda. Koordineli bir şekilde bu elektrik verilemeyen mahallelerimize ve abonelerimize en hızlı şekilde elektrik verilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Gerek Antalya’da gerekse Türkiye’nin her yerinden fidan yardımı, diğer taraftan da ayni ve nakdi yardım göndermek için telefonlar geliyor, teklifler geliyor. Şu anda bünyesinde oluşturduğumuz merkezimiz sayesinde ve değişik kurumlarımızın ve Antalyalı hemşehrilerimizin verdiği destekler sayesinde ayni olarak herhangi bir ihtiyacımız yoktur.

Aynı şekilde nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız da oldu. Talepte bulunanlar oldu. Bu amaçla valiliğimiz Antalya'da bir hesap açıyor. Bu hesabı da kendileri duyuracaktır. Dün akşam TOBB başkanımız aradı. 5 milyon TL bu hesaba para göndermek istediklerini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar.

Birde Antalya Manavgat hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar da gerek yangından etkilenen vatandaşlarımıza sahip çıkmak konusunda gerekse ilgili yardımları ulaştırmak konusunda çok duyarlılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ama şu anda iaşe ve aynı olarak herhangi bir yardıma ihtiyaç kalmadı. Çünkü aynı ürünü çok sayıda çok miktarda ürün geldi. Ona ihtiyaç yok ama nakdi yardım yapmak isteyenler de valiliğimizle temasa geçebilirler.”