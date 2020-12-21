Çavuşoğlu ile Dendias arasında sosyal medyada 'yeni yıl' gerginliği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı etiketliyerek yeni yıl mesajı iletti. Dendias ise Çavuşoğlu’na 3 madde ile yanıt verdi.
Çavuşoğlu'nun Dendias’ın mesajını alıntılayarak yaptığı İngilizce paylaşımına, Yunan bakandan tepki geldi. İkili arasında sosyal medyada karşılıklı gerginlik yaşandı.
Çavuşoğlu paylaşımında, “Sevgili Niko, işte yeni yıl için sana dostça bir tavsiye- başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının haysiyetini zedelemeyi bırak. 2021 doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde çözümlediğimiz bir yıl olabilir” dedi.
Nikos Dendias ise Twitter üzerinden şu şekilde yanıt verdi:
“Teşekkürler sevgili dostum Mevlüt. Karşılıklı olarak temenni ve tavsiye veriyorsak 2021 yılı Türkiye için 3 "A" lar senesi olsun:
1) Meşru haklarımızı uygularken Yunanistan’a savaş tehdidinde bulunmaktan vazgeçin. Ne de olsa 21’inci yüzyılda yaşıyoruz.
2) Daha fazla Avrupalı ve daha az Neo-Osmanlıcı olmayı esinlenin. Bu Türk halkına en iyi şekilde hizmet edecek.
3) Provokasyonlardan ve yasadışı faaliyetlerden kaçınsın.”
Dendias ifadelerini, uluslararası hukuk vurgusuyla sonlandırdı.
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