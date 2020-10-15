Çavuşoğlu ve Lavrov Ermenistan’ın ateşkes ihlalini görüştü

15 Ekim 2020 Perşembe, 18:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki isim görüşmesinde Dağlık Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve en son Terter'de cenaze törenine saldırısı konuşuldu.

Ermenistan'ın Terter’de düzenlediği saldırı sonucunda, kent mezarlığına düşen top mermisi sebebiyle 3 sivil hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT AÇIKLAMA

Türkiye Dıişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yayımlayarak, " Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir" dedi.

Cenaze töreninde defin işlemine bile izin verilmediğine dikkat çeken bakanlık, "İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin tam olduğu vurgulanan açıklamada, " Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir " denildi.