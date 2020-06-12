Çavuşoğlu, istikrarsızlığın NATO’nun faydasına olmayacağı çıkışı yaptı

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

İç savaşın gölgesindeki Libya’da Türkiye’nin Trablus merkezli Ulusal Uzlaşı Hükümeti’ne (UUH) desteği sürerken Ankara, ABD’yi “daha aktif rol oynamaya” çağırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD nedense Libya’da çok aktif değil. Belki geçmişte yaşanan travmalar olabilir. Burası NATO’nun güney kanadı. Bu bölgenin istikrarı ve burada istenmeyen oluşumların engellenmesi NATO’nun da faydasına.

Dolayısıyla ABD’nin burada daha aktif bir rol oynaması lazım, hem ateşkesin sağlanması hem de siyasi süreçte” dedi.

Türkiye’nin UUH’ye verdiği destekle Halife Hafter öncülüğündeki Libya Ulusal Ordusu’nun, ülkenin batısındaki ilerleyişi geri püskürtülürken diplomatik hamleler devam ediyor. Geçen hafta UUH güçlerinin Trablus’un tamamında kontrolü ele geçirmesinin ardından Hafter’i destekleyen Mısır öncülüğünde Libya’da ateşkes çağrısı gelmiş, bu çağrıya Rusya destek verirken UUH öneriyi reddetmişti.

Bu süreçte Türkiye, Rusya ve ABD’yle liderler düzeyinde görüşmeler yapmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesinin ardından Libya konusunda bazı mutabakatlara vardıklarını ve bu konuda “yeni bir dönem” başlayabileceğini söylemişti.

‘HIZLI ADIM ATMALIYIZ’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında Mısır’dan gelen ateşkes önerisinin “ölü doğduğunu, samimi olmadığını” belirtti. Hafter’e işaretle “Libya’nın geleceğinde yeri olmadığını kendisi ispat etmiştir” diyen Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler çatısı altında bağlayıcı bir ateşkese gidilebileceğini söyledi. Ardından da siyasi sürece odaklanılması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Erdoğan-Trump görüşmesinde Libya konusunDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan ile Trump’ın, Libya konusunda ortak çalışma grubu kurulması üzerinde uzlaştıklarını, bakanlıklar ile istihbarat örgütü yetkililerinin yakın zamanda görüşmeler yapabileceklerini söyledi. da, bir çalışma grubu kurulması konusunda uzlaşı sağlandığını, önce iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlıkları, istihbarat örgütleri yetkililerinin de aralarında bulunduğu uzmanların bir araya gelmesinin planlandığını, daha sonra bakan düzeyinde görüşmeler yapılabileceğini kaydetti.

“Konuyu liderlerin seviyesine çıkarttıktan sonra iki başkan bunu değerlendirecektir. Ama biraz hızlı adım atmamız lazım, zaman kaybına tahammülümüz yok. Libya’yı bir an önce istikrara kavuşturmamız lazım” dedi.