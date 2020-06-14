Çavuşoğlu ve Lavrov'un katılacağı Bakanlar Zirvesi ertelendi
Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlarının Türkiye ziyareti ertelendi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin bugün yapılması öngörülen Türkiye ziyaretinin ertelendiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov'la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir" ifadesi yer aldı.
Video Haberler
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!
- Sivas'ta görüntüledi! Yetkililere seslendi
- Kan donduran görüntüler! Öğrenciyi bıçakladılar
- Antalya'da plajda can pazarı! O anlar kamerada
- Lokantada patlama... Çok sayıda 112 ekibi sevk edildi
- Yer: Caddebostan... Korkunç an kamerada
- Kılıçdaroğlu'na tanıttılar... 700 TL maliyetle üretildi
- Koronavirüs salgını ne zaman duracak? İşte o açıklama
- Dikkat! Yüzde 4 oranında ölümle sonuçlanıyor
- Yılanın köpeğe saldırma anı kamerada