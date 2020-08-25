Çavuşoğlu'ndan çok sert Yunanistan açıklaması: Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz

25 Ağustos 2020 Salı, 20:13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti. Çavuşoğlu Yunanistan'a yönelik, "Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız" ifadeleri kullandı.

Başından beri açık ve net bir şekilde çağrı yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi dışlamak yerine hakça bir paylaşım istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta bunu dile getirdi. Ancak maalesef Yunanistan ve Rum kesimi gerginliği artırmıştır. Bunun en son örneğini dün Yunanistan'ın bölgede askeri tatbikatlar yapmasıyla bir kere daha görmüş olduk. Uzun yıllar faaliyetlerimizi başlatmak üzere sabırla bekledik" dedi.

'BU SEFER ELİMİZDEN BİR KAZA ÇIKMAZ'

Yunanistan'ın uluslararası hukuk kurallarını belirlemesine müsaade vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'a şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Önkoşulsuz ve tam AB desteğiyle bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yok haklarımızı savunacağız, tatbikat yapacağız diye açıklamalarda bulunursanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse tereddütsüz bir şekilde yaparız. Oyuna gelmeyin. Biz diyaloğa varız. Bugün Mass'a da söyledim. Doğu Akdeniz'in etrafındaki tüm ülkelerle, Rum kesimi hariç, onlar önce Kıbrıs Türk tarafı ile muhatap olmak zorundalar, hakça gelir paylaşmak için, tüm ülkelerle hakça paylaşım için müzakere etmeye varız. Ama bunun için Türkiye'ye önkoşul getirmesin, hele hele Yunanistan'ı önkoşulu ile olmaz." ifadelerini kullandı.

'DURUM SON DERECE RİSKLİ'

Toplantılarda Doğu Akdeniz'in de ele alınacağını söyleyen Maas, "Hem burada hem Atina'da artık bunu söylemek zorundayım bu tehlikeli durumu ele aldık, tırmanan durumu ele aldık. Sadece AB içinde değil aynı zamanda NATO müttefiklerini de endişelendiriyor maalesef. Durum son derece riskli. Bir uçuruma yaklaştığınızda aşağı düşme riskiniz var. Bu gelişmenin önünü kesmek istiyoruz." dedi.