Çavuşoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi. Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

AA
24 Mart 2021 Çarşamba, 13:19
Çavuşoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken'le yaptığı görüşmede ittifak ilişkilerinin önemi teyit edildi.

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