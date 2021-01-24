Çavuşoğlu'ndan kaçırılan Türk gemisi hakkında açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son durumu anlattı. Çavuşoğlu, geminin Gabon karasularına ulaştığını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında yapılan korsan baskınla ilgili açıklama yaptı.
NTV'de konuşan Çavuşoğlu, "Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.
Çavuşoğlu şunları kaydetti:
"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.
Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.
Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.
Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."
NE OLMUŞTU?
Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında Gine Körfezi’nde seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi, korsanlar tarafından kaçırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toplam 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişler. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüş olup gemi üzerinde 3 kendi personeliyle birlikte Gabon Port-Gentil Limanı'na doğru hareket halindedir" denildi.
Mürettabat listesi şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Eski AKP'li bakandan dikkat çeken İnce mesajı
- Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler
- Eski MHP'li isimden çarpıcı açıklama: Silahla geziyorum
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- 'Örnek bir iş yapacağız'
- ABD'li doktor migrenin nedenini açıkladı
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Eski AKP'li bakandan dikkat çeken İnce mesajı
- Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler
- Eski MHP'li isimden çarpıcı açıklama: Silahla geziyorum
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- 'Örnek bir iş yapacağız'
- ABD'li doktor migrenin nedenini açıkladı