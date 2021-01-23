Türk gemisine korsan saldırısı: İlk belirlemelere göre 1 kişi öldürüldü, 15 kişi rehin alındı
Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisine korsan saldırısı yapıldı. Alınan bilgilerde ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldürüldü, 15 kişi rehin alındı.
Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome'nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı.
Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi.
1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
İlk belirlemelere göre, geminin mürettebatından 15 kişinin kaçırıldığı öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren, radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov'un ise öldürüldüğünü açıkladı. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği ileri sürülüyor.
Gemi mürettebatında yer alan mühendislerden biri olan Süha Tatlıgül'ün teröristlerin baskını sırasında makine dairesine saklandığı ve bu nedenle durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tatlıgül'ün, şunları söylediği öğrenildi:
"Ben iyiyim. Yağcı ve 4'ncü kat yaralı. Makine dairesine saklanmıştım, bulamadılar."
AYRINTILAR GELECEK...
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