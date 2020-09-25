Çavuşoğlu’ndan Pelosi’ye sert tepki: İbretlik cehalet!

25 Eylül 2020 Cuma, 12:03

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump'ı eleştirmek için "Türkiye’de değilsiniz” ifadelerini kullanan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter üzerinden hem İngilizce hem de Türkçe olarak yazdığı Tweetlerde, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye tepki gösterdi.

"SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ"

Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Pelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İngilizce paylaşımında hem Pelosi’yi hem de Trump’ı etiketledi.

PELOSİ NE DEMİŞTİ?

ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmasına "Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz; Türkiye'de değilsiniz; Rusya'da değilsiniz: Suudi Arabistan'da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi " diyerek tepki göstermişti.

Pelosi, ayrıca, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lider Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı" örnek göstererek, "Trump hükûmetteki rolünü uzun süre uzatanlara özeniyor" ifadelerini de kullanmıştı.