Çavuşoğlu’ndan Pelosi’ye sert tepki: İbretlik cehalet!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ı eleştirmek için "Türkiye’de değilsiniz” ifadelerini kullanan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye, "Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" diyerek tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump'ı eleştirmek için "Türkiye’de değilsiniz” ifadelerini kullanan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, Twitter üzerinden hem İngilizce hem de Türkçe olarak yazdığı Tweetlerde, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye tepki gösterdi.
"SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ"
Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Pelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, İngilizce paylaşımında hem Pelosi’yi hem de Trump’ı etiketledi.
PELOSİ NE DEMİŞTİ?
ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmasına "Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz; Türkiye'de değilsiniz; Rusya'da değilsiniz: Suudi Arabistan'da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi " diyerek tepki göstermişti.
Pelosi, ayrıca, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lider Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı" örnek göstererek, "Trump hükûmetteki rolünü uzun süre uzatanlara özeniyor" ifadelerini de kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Halil Sezai olayında yeni görüntüler
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı