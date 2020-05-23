Çavuşoğlu'ndan Rus turist açıklaması
Bakan Çavuşoğlu, ülke turizmine ilişkin yaptığı açıklamada Rus turistlerin Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus dışişleri bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin, "Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz." açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu, Türkiye'deki Turizm yerlerine ilişkin yaptığı açıklamda, "Turizm sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli. Bizim de önceliklerimizden bir tanesi. Kendim Dışişleri Bakanıyım ama Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 tane yardımcısı var ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu seneyi az hasarla geçeceğiz. Ondan sonra hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.
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