Çavuşoğlu'ndan 'Suudi boykot' açıklaması

06 Mart 2021 Cumartesi, 11:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın Türk mallarına yönelik boykot kararına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kendisine yönelttiği soru önergesine cevap verdi. Çavuşoğlu, bu konuda önceliğin diyalog ve diplomasi olduğunu aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, CHP’li Tanal’a gönderilen önerge cevabında, “Suudi Arabistan’da son dönemde firmalarımıza ve ihraç mallarımıza gayriresmi şekilde uygulanan kısıtlayıcı tedbirler hakkında Suudi makamları nezdinde girişimlerimiz sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 27 Kasım 2020 tarihinde Niamey’de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı görüşmede de konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

'ÖNCELİK DİYALOG VE DİPLOMASİ'

“Keyfiyeti ayrıca ilgili uluslararası platformlarda da gündeme getirmeye devam etmekteyiz” diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ulusal menfaatlerimizi, firmalarımızın ve vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını ilgilendiren hiçbir konuda esiz kalınması söz konusu değildir. Bu konuda da ikili ve çok taraflı platformlarda gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir.”

Suudi Arabistan hükümetinin Türk mallarına uyguladığı ambargo konusunda önceliklerinin diyalog ve diploması olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Öte yandan, Türkiye, önceliği diyalog ve diplomasi olmakla birlikte, menfaatlerini savunmak ve milli güvenliğini korumak için sahada ve masada gerekli adımları atmaktan çekinmeyen dış politika anlayışını sürdürmekte kararlıdır.”

CHP MECLİS’İ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRMIŞTI

Tanal ve CHP'li vekiller Suudi Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı ambargo konusunda Meclis Genel Kurulu’nda bir genel görüşme açılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na önerge sunmuştu. Suudi Arabistan’ın Türkiye menşeli ürünlere karşı aylardır sürdürdüğü gayriresmi ambargonun dayanılmaz bir hal aldığının vurgulandığı önergede, olup bitenler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sessiz kalmasının beklenemeyeceğinin altı çizilmişti.

Suudi Arabistan’ın gayriresmi ambargo uygulaması nedeniyle bu ülkeye tekstil, mobilya ve gıda ürünleri başta olmak üzere geniş yelpazede ihracat yapan Türk vatandaşları ve firmaların büyük bir mağduriyet yaşadığının belirtildiği gerekçede, “İşlemleri bitmiş, muayeneden geçmiş, gümrük vergisi ödenmiş Türkiye menşeli ürünlerin Suudi Arabistan limanlarında, gümrüklerde uzun süre bekletilmesi, iyi niyetten uzak, kasıtlı bir tutuma işaret etmektedir” denilmişti.

'BOYKOT TEPKİSİZ BIRAKILACAK BİR HADİSE DEĞİL'

Suudi Arabistan yönetiminin tutumunun Meclis’te görüşülmesi gerektiğinin kaydedildiği önergede, şöyle denilmişti:

“Suudi Arabistan’ın Türk mallarına karşı aylardır sürdürdüğü gayriresmi ambargo, saklanacak, kamuoyundan gizlenecek, tepkisiz bırakılacak bir hadise değildir. İşin ciddiyeti ortadadır. TBMM Genel Kurulu’nda bir genel görüşme açılarak, Türkiye’den giden ürünlerin Suudi Arabistan limanlarında, gümrüklerinde gerekçesiz olarak uzun süre bekletilmesi ele alınmalı, Suudi hükümetinin gayriresmi ambargosuna karşı atılması gereken adımlar masaya yatırılmalıdır.”