Çaykur Rizespor 13 transfer hedefliyor
Sezonu Bülent Uygun ile kapatan Çaykur Rizespor 13 transfer yapmayı hedefliyor.
Süper Lig’de sezonu 48 puanla 13’üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirme noktasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmeleri sona eren futbolcularla ilgili henüz karar aşamasında bulunan yeşil-mavililerin, dış transferde forvet, sağ ve sol kanat, orta saha ile stoper olmak üzere toplamda 13 oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.
DJILOBODJI, OĞUZ, BARIŞ VE ANIL İÇİN SICAK TEMAS
Çaykur Rizespor’un transfer çalışmaları doğrultusunda Gaziantep FK’dan stoper oyuncusu Papy Djilobodji’nin yanı sıra, Bucaspor'dan Oğuz Aydın, Keçiörengücü’nde Barış Alper Yılmaz ile Afjet Afyonspor'dan Seyfettin Anıl Yaşar gibi genç futbolcularla da temas sağladığı kaydedildi.
REMY AYRILMAK İSTİYOR
Bu arada yeşil-mavililerde sözleşmesi devam eden forvet oyuncusu Loic Remy ile yapılan görüşmede oyuncunun takımdan ayrılma noktasında görüş bildirdiği ifade edildi. Ayrıca sözleşmesi sona eren Samudio ve diğer futbolcular ile ilgili henüz bir karar verilmedi.
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