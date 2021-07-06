Çaykur Rizespor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı

06 Temmuz 2021 Salı, 14:47

Çaykur Rizespor 3 futbolcusu ile sözleşmeleri feshetti.

Yeşil-mavililer ara transferde kadroya kattığı Alexander Toft Soderlund, Dusan Jovancic ve Temmuz 2019'da kadrosuna kattığı gurbetçi Atakan Akkaynak ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamada her 3 futbolcu ile sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, "Futbolculara kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.







