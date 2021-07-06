Çaykur Rizespor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak ile sözleşmeleri karşılıklı olarak feshetti.

DHA
06 Temmuz 2021 Salı, 14:47
Çaykur Rizespor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı
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Çaykur Rizespor 3 futbolcusu ile sözleşmeleri feshetti.

Yeşil-mavililer ara transferde kadroya kattığı Alexander Toft Soderlund, Dusan Jovancic ve Temmuz 2019'da kadrosuna kattığı gurbetçi Atakan Akkaynak ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamada her 3 futbolcu ile sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, "Futbolculara kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.




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