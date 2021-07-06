Çaykur Rizespor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı
Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak ile sözleşmeleri karşılıklı olarak feshetti.
Çaykur Rizespor 3 futbolcusu ile sözleşmeleri feshetti.
Yeşil-mavililer ara transferde kadroya kattığı Alexander Toft Soderlund, Dusan Jovancic ve Temmuz 2019'da kadrosuna kattığı gurbetçi Atakan Akkaynak ile yollarını ayırdı.
Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamada her 3 futbolcu ile sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, "Futbolculara kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.
Video Haberler
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- 'Beni yalanlamış' dedi, yeni iddialar ortaya attı
- Aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım istenmişti
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
- Seçmen Erdoğan'ı onaylıyor mu?
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- Yaşamına son veren İlyas Tetik'i üzen olay