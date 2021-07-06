Serdar Dursun: Fenerbahçe'ye yedek kalmaya gelmedim!

06 Temmuz 2021 Salı, 14:26

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Serdar Dursun, karakterinden, oyun yapısından, Fenerbahçe'deki hedeflerinden bahsederken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'de oynamayı hep istediğini söyleyen Dursun, "Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Çok iyi bir seçenekti benim için. İnşallah iyi başlayacağız, iyi de bitiririz." dedi.

Kendi oyun tarzından söz eden Dursun, "Oyuncu profili olarak uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Sağ ayak, sol ayak bitiriciliğim iyidir. Bazen oyun kurucu olurum, duvar olurum, enteresan gollerim oluyor. 10 numara, 9 numara karışımıyım. Mücadeleci bir yapım vardır, pres yaparım, koşarım." ifadelerini kullandı.

Hırslı olduğunu dile getiren Dursun, "Ben buraya yedek kalmaya gelmedim, oynamak için geldim. Forma sırılsıklam olur derler ya, öyle bir yapım var. Fenerbahçe'de oynuyorsan taraftarın gol beklentisi olması normal. Büyük takımda oynuyorsan takımı şampiyonluğa götürecek goller atmalısın. Fenerbahçe'de genel olarak forvet problemi oldu hep. Allah nasip ederse ben gollerimle takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum." şeklinde konuştu.

"HER YERDEN TEKLİF ALDIM AMA..."

Avrupa'nın hemen hemen her liginden teklif aldığını söyleyen Dursun, "Eski kulübüm Darmstadt beni satmadı. Ocaktan itibaren boş oyuncu konumundaydım. La Liga, Serie A, Bundesliga, İngiltere neredeyse her yerden teklif aldım. Fenerbahçe ile kontağa geçtik. Türkiye'den başka yerlerden de teklifler oldu. Türkiye'ye çok sıcak bakmıyordum. Ancak Fenerbahçe olunca insanın fikri değişiyor. Başkan ve yönetim bana inandı, çok profesyonelce geçti bu süreç." dedi.

MESUT ÖZİL YORUMU

Takım arkadaşı Mesut Özil hakkında da yorum yapan Dursun, "Mesut Özil, tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Almanya'da bir marka. Mesut Özil ismi geçince aklıma direkt asist geliyor. Diğer oyuncuların göremediğini görüyor. Mesut Özil gibi kaliteli oyuncular koşuları görür. Onla kim oynarsa oynasın daha fazla pozisyona girecek. Kale önünde sakin kalarak gerekeni yapmalısın." diyerek sözlerini tamamladı.