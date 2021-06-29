Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti

Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralandı.

AA
29 Haziran 2021 Salı, 15:43
Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Cemali Sertel'in 1 yıllığına kiralık olarak transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

"Cemali Sertel, kulübümüze hoş geldin" ifadesi kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dilendi.


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