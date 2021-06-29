Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti
Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralandı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Cemali Sertel'in 1 yıllığına kiralık olarak transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
"Cemali Sertel, kulübümüze hoş geldin" ifadesi kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dilendi.
Çaykur Rizespor’umuz 21 yaşındaki Cemali Sertel'in 1 yıllığına kiralık olarak transferi için İstanbul Başakşehir FK ile anlaşma sağladı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) June 29, 2021
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