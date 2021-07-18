Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri'yi renklerine bağladı
Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son olarak Guingamp forması giyen Lebogang Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Phiri için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Güney Afrikalı orta saha, geçtiğimiz yıl Guingamp formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Çaykur Rizespor'umuz, orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 18, 2021
Kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Phiri için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı.
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