Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri'yi renklerine bağladı

18 Temmuz 2021 Pazar, 12:08

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son olarak Guingamp forması giyen Lebogang Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Phiri için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Güney Afrikalı orta saha, geçtiğimiz yıl Guingamp formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.