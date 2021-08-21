Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 21:02

Süper Lig’in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım 9. dakikada gole yaklaştı.

Sol kanattan gelişen atakta Dabo’nun indirdiği topa dokunan Sabo’nun şutunu Viviano çıkarttı.

21. dakikada Fatih Karagümrük’ün kazandığı serbest vuruşta Biglia’nın şutu baraja çarpıp yön değiştirirken Rizespor’da Gökhan Akkan, gole izin vermedi.

İlk yarının normal süresinin son dakikasında Alper Potuk’un ortasında Sabo topu ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Pozisyonun ardından Volkan Bayarslan ilk yarının son düdüğünü çaldı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İKİNCİ YARIDA DA DENGE BOZULMADI

İkinci yarının ilk bölümünde iki takım da üstünlük golünü bulamazken 85. dakikada Karagümrük Tunay Torun'la gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Tunay'ın yaptığı ortada top arka direğe yönelirken Çaykur Rizespor'da Alberk Koç topu çizgiden çıkarttı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım sahadan bir puanla ayrıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Yasin Pehlivan, Mendes, Sabo

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Kerim Frei, Pesic