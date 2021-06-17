Çaykur Rizespor'dan sözleşmesi sonra eren Tunay Torun'a veda
Çaykur Rizespor'dan sözleşmesi sonra eren Tunay Torun'a veda mesajı yayımladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Tunay Torun için veda mesajı yayımladı.
Kulüpten "Güle güle Tunay Torun" başlığıyla yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Tunay Torun'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Gurbetçi oyuncu, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de 17 maçta 2, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Tunay Torun’a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.— Çaykur Rizespor #BizimÇocuklar ???? (@CRizesporAS) June 16, 2021
https://t.co/gHm5zeocz7 pic.twitter.com/ACP2O67XS5
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