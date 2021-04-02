CDC'den açıklama: “ABD’de Covid-19’a karşı tamamen aşılananlar seyahat edebilir”
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılamaların devam ettiği ABD’de, Covid-19’a karşı tamamen aşılananlara seyahat özgürlüğü tanınacağı açıklandı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), koronavirüse (Covid-19) karşı tamamen aşılananların uçak, otobüs ve trenlerde maske taktıkları sürece ülke içinde test yaptırma ya da karantina şartı olmaksızın seyahat edebileceklerini açıkladı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılamaların devam ettiği ABD’de, Covid-19’a karşı tamamen aşılananlara seyahat özgürlüğü tanınacağı açıklandı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşılarının her 2 dozunu yaptıran kişilerin, uçaklarda, otobüslerde ve trenlerde maske taktıkları sürece ülke içinde test yaptırma ya da karantina şartı olmaksızın seyahat edebilecekleri belirtildi.
CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky de, "Yeni yönerge, tamamen aşılanmış yaşlıların önerilen diğer tedbirlere uymaları koşuluyla Covid-19 testi yaptırmadan veya kendilerini karantinaya almadan sağlıklı aile üyelerini ziyaret etmek için yola çıkabilecekleri anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Covid-19’a karşı tamamen aşılanmış kişilerin seyahat edebileceklerini belirten Walensky, artan vaka sayıları nedeniyle şu anda seyahat etmeyi önermediklerini de sözlerine ekledi.
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