Ceferin'den milli maç savunması!

16 Kasım 2020 Pazartesi, 17:10

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin son dönemde tartışılan Avrupa Süper Ligi’nin gerçekleşmeyeceğini ve Avrupa Şampiyonası’nın belirlenen tarihte oynanacağını açıkladı.

Aleksander Ceferin Marca’ya verdiği demeçte Avrupa Süper Ligi ile ilgili konuşmanın gereksiz olduğunu ve projenin ciddi olmadığını söyledi. Ceferin; ‘’ "Benim için Süper Lig söz konusu değil. Tüm takımları düşünmeyen 2-3 kişiden çıkıyor bu fikirler. Kendileri dışında hiçbir şeyi önemsemiyorlar ve hatta kendi kulüplerine zarar veriyorlar ama bunun farkında değiller. Bu fikir ciddi değil. Tartışmak anlamsız. ‘’ ifadelerini kullandı.

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz sezon ertelenen Euro 2020’nin 2021 yılında rahat bir şekilde oynanacağını belirten Ceferin Avrupa Şampiyonası ile ilgili; ‘’ İlk başta ne olacağını bilmiyorduk. Şampiyonayı oynatmakta kararsızdık ve durumun kötüye gitmesi halinde ne yapacağımızı bilmiyor olacaktık. Eğer bu sene şampiyonayı oynatma konusunda ısrar etseydik, eminim sorunlar yaşardık ve bunun altından kalkamazdık. Ancak şu an neyi nasıl yapmamız konusunda bir fikir sahibiyiz. Önceliğimiz her zaman sağlık. Salgının hafiflemesiyle turnuvayı zamanında oynayacağız. ‘’dedi.



