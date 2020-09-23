ÇEİS'ten pandemi sürecinde sektöre ilişkin açıklama
Türk çimento sektörünün çatı kuruluşlarından Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu pandemi sürecinde, sektörün durumu ve çimento fiyatlandırma politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık yaptığı değerlendirmede, çimento sektörünün en büyük motivasyonunun Türkiye’nin kalkınmasına sağladıkları katkı olduğunu vurguladı. Bu katkıyı pandemi sürecinde de kesintisiz sürdürdüklerini aktaran Çalbıyık, Türkiye’nin aydınlık yarınları için sektörün durmaksızın çalıştığını ve fedakarlıktan kaçınmadığını vurguladı.
SEKTÖRLER ARASI DAYANIŞMAYA ÖNEM VERİYORUZ
Türkiye’nin iktisadi hedeflerine ulaşması adına, birlikte iş yapılan tüm sektörler ile dayanışmaya büyük önem verdiklerinin altını çizen ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Çalbıyık şunları söyledi:
“Çimento sektörü olarak tüm stratejimizi paydaşlarımızın üretimini desteklemek üzerine kuruyoruz. Sektör olarak, yüksek maliyet artışlarından kaynaklı büyük fiyat baskılamasına maruz kaldığımız dönemlerde dahi bu tavrımızdan taviz vermedik. Türk çimento sektörü 2018 ve 2019 yıllarında, hem küçülen iç pazarında hem de büyüyen ihracatında, üretim maliyetlerinin eş zamanlı yükselişinden kaynaklı fiyat baskısına maruz kaldı. Çimento sektörü maliyet bileşenlerinin yarıya yakın kısmı yakıt ve elektrik maliyetlerinden oluşmaktadır. 2017-19 döneminde petrokok fiyatlarında yüzde 45, ithal kömür fiyatlarında yüzde 34, elektrik birim maliyetlerinde ise yüzde 76 oranında artış görülmüştür.
Öte yandan, yine aynı dönemde işçilik maliyetleri de %32 oranında artış göstermiştir. Tüm bu artışlara rağmen, TÜİK verilerine göre, ilgili dönemde yurt içi çimento fiyatlarında yüzde 8,1 oranında gerileme yaşandı. Ayrıca, BİST’te işlem gören üyemiz şirketlerin 2017-2019 ana faaliyet karlılıkları karşılaştırıldığında, sektör olarak karlılıklarda %70 civarında gerileme olduğu da tespit edilmiştir”
PANDEMİ SÜRECİNDE ÜRETİME ARA VERMEDİK
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin birçok farklı sektörle birlikte çimento sektörünü de etkilediğini aktaran Çalbıyık, “Sektör olarak birçok paydaşımızın dahil edildiği mücbir sebep kapsamının dışında bırakılmamız bizleri oldukça zorladı. Buna rağmen, Türkiye’nin 7 bölgesine yayılmış fabrikalarımızla üretmeye ve dünyanın en ucuz çimentosunu paydaşlarımız ve halkımız ile buluşturmaya devam ettik” şeklinde konuştu.
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