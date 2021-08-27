Çekilme ve kaçış kaosunun yaşandığı Kâbil Havaalanı’nın çevresinde altı patlama meydana geldi

27 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Afganistan’daki yabancı güçlerin çıkması, Kâbil Havaalanı’ndaki tahliyelerin sonlanması için belirlenen son tarih olan 31 Ağustos için geri sayım sürerken dün bölge art arda gerçekleşen saldırılarla sarsıldı. IŞİD’in sorumlu tutulduğu iki saldırıda onlarca sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı belirtildi. BBC can kaybının en az 60 olduğu iddiasını aktardı. ABD, saldırıların intihar eylemi olduğunu, 12 askerinin öldüğünü, 15’inin yaralandığını duyurdu.

‘GELMEYİN’ ÇAĞRISI

Havaalanı içi ve çevresinde dün de kaos hâkimdi. Taliban’dan kaçmak isteyen siviller, yabancı pasaport ve vizeleri olanların akın ettiği bölgeye yönelik ise dün ciddi IŞİD saldırısı tehdidi olduğu uyarıları peş peşe geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan herkese “hemen uzaklaşarak güvenli bir alana geçme ve bir sonraki öneriye kadar orada bekleme” tavsiyesi yaptı. ABD’nin Kâbil Büyükelçiliği de havaalanındaki üç kapıda bulunan vatandaşlarının hızla uzaklaşması, havaalanına gitmeyi düşünen Amerikan vatandaşlarının da buradan uzak durması uyarısında bulundu.

Batılı ülkeler gibi Taliban’dan bir yetkili de IŞİD’in saldırı tehdidinin arttığına işaret etti. Reuters’ın haberine göre, aynı yetkili “Kendi güçlerimiz de Kâbil Havaalanı’nda yaşamlarını riske sokuyor, onlar da IŞİD tehdidi altındalar” dedi.

UÇAK HEDEF OLUYORDU

Bu açıklamaların ardından ise Kâbil Havaalanı’ndan kalkan İtalya’ya ait bir askeri nakliye uçağının ateş hattında kaldığı savunuldu. İtalyan savunma kaynakları, uçağın hasar görmediğini açıkladı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, içinde 98 Afgan ile gazetecilerin bulunduğu uçak, havaalanından kalkışı sırasında kalabalığı dağıtmak üzere havaya açılan ateş sebebiyle tehlike atlattı. İtalyan ANSA ajansına bilgi veren istihbarat yetkilileri, olayın uçağa doğrudan bir saldırı olmadığını belirtti. Bu olayın ardından ise tahliyelerin sürdüğü havaalanına giriş kapılarından birinin yakınında patlamalar meydana geldiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü, ilk saldırının havaalanı yerleşkesine açılan Abbey Kapısı çevresinde düzenlendiğini, ABD’lilerin de aralarında bulunduğu can kayıplarının olduğunu duyurdu. Bir başka patlamanın ise bu kapıya uzanan bölgede yer alan Baron Otel’in yakınında gerçekleştiğini söyledi.

Taliban kaynakları ilk açıklamalarında saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ardından ABD’li yetkililer saldırıların arkasında IŞİD’in Afganistan’daki kolu Horasan yapılanmasının olduğunu açıkladı. IŞİD’e yakın kaynaklar örgütün saldırıyı üstlendiğini belirtti. Pentagon saldırılarda en az 12 askerinin öldüğünü duyururken bunun ABD’nin Şubat 2020’den bu yana Afganistan’daki ilk askeri kaybı olduğuna işaret edildi. Saldırılara karşın ABD tahliye sürecinin devam edeceğini duyurdu. Bu saldırıların ardından da Kâbil’de en az 4 patlama daha yaşandığı haberleri gündeme yansıdı.

‘60 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ’

Kâbil’deki bazı hastane kaynakları ise saldırılarda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 yaralının olduğunu iddia etti. Yaralılar arasında Taliban savaşçılarının da olduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk birliğinde herhangi bir hasar, zayiat olmadığını bildirdi. Türkiye, Afganistan’daki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Uluslararası toplumdan saldırılara tepki yükseldi. Ankara, Kâbil’deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını duyurdu. Taliban da saldırıyı “güçlü şekilde” kınadıklarını ve olayın “ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda” meydana geldiği açıklaması yaptı.