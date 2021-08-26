Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda patlamalar

26 Ağustos 2021 Perşembe, 21:01

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanı yakınlarındaki 2 bombalı saldırının ardından, kentte yeni bir şiddetli patlama daha meydana geldi.

Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi. Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, saldırıların kesinlikle IŞİD tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.

BBC'ye konuşan Afgan yetkilinin verdiği bilgilere göre, Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60’a, yaralıların sayısı ise 140’a yükseldi. Pentagon, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki patlamalarda 12 ABD askerinin hayatını kaybettiğini doğrularken, 15 askerin ise yaralandığını belirtti.

ABD'Lİ YETKİLİ 'İNTİHAR SALDIRISI' DEDİ

Patlamaya ilişkin Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, ilk haberlere göre bir intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi. Yetkili, saldırıda ölenler olduğunu ancak hangi ülkelerden kaç kişinin hayatını kaybettiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

REUTERS: KABİL HAVALALANI'NDAKİ SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ

Reuters ajansı Kabil Havaalanı'nda meydana gelen bombalı saldırıları IŞİD'in üstlendiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, patlama sonrası havalimanındaki uçuşların devam ettiğini ifade ederken, yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur” denildi.

AA: PATLAMA SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Anadolu Ajansı'nın saat 21.00'de geçtiği habere göre, Kabil'de yeni bir patlama meydana geldi.

Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda ölen ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesi'nde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını belirtti. Ajansın, saat 22.50'deki haberinde ise patlama sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

KABİL CERRAHİ MERKEZİ: 60 YARALI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre, Kabil Cerrahi Merkezi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından şu ana kadar 60 yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi.

"SALDIRILARIN ARDINDA IŞİD'İN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"



Pentagon tarafından haberin doğrulanmasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Kenneth McKenzie, düzenlediği basın toplantısında, 12 ABD'li askeri personelin hayatını kaybettiği ve 15'inin yaralandığı bilgisini verdi.

McKenzie yaptığı açıklamada, "Bizim değerlendirmemiz, Kabil'deki iki intihar saldırısının ardında IŞİD'in olduğu yönünde" dedi. Afganistan'da halen yaklaşık bin Amerikan vatandaşının olduğunun tahmin edildiğini söyleyen McKenzie, "IŞİD'in Afganistan'da oluşturduğu tehdit çok ciddi ve saldırılarının devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu. McKenzie, saldırılara rağmen Kabil Havaalanı'ndan tahliyeleri sürdürecekleirini söyledi.

McKenzie, "Taliban ile irtibat kurulması da dahil, IŞİD saldırısı beklentileriyle alakalı elimizden geleni yapıyoruz. Yeterli denetimleri yapabilmeleri için elimizdeki bilgileri Taliban ile paylaşıyoruz" dedi.

SALDIRI TEHDİDİ UYARISI YAPILMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir IŞİD saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti.

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Dişişleri Bakanlığı Afganistan'da peşpeşe yaşanan patlamalara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Afganistan'da yapılan saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.