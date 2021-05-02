Çekte tartışma sürdü: ‘Tebliğ ile yasa değiştirilemez’
Salgın kısıtlamaları nedeniyle mayıs ayı boyunca çeklerin bankalara ibraz edilemeyeceğine ilişkin düzenlemeyle ilgili tartışma, yasanın yarattığı sorunların tebliğ ile düzeltilmeye çalışılması nedeniyle sürüyor.
Bilindiği gibi çekle ilgili düzenlemelerin yer aldığı “torba yasa” önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Ancak bununla karşılığı olan çeklerin bile ödenmeyeceğinin ortaya çıkması üzerine iş dünyası tam anlamıyla isyan ederken, Ticaret Bakanlığı uygulamaya ilişkin tebliğ yayımlandı ve karşılığı olan çeklerin ödenmesinin önü açıldı.
Ancak mevzuata göre tebliğler yasaların üzerinde değil. Yani tebliğ ile yasa düzenlenemez. Yasa varken, tebliğe göre işlem de yapılamaz. Uygulamadan vazgeçilebilmesi ya da düzeltilebilmesi için mutlaka yasanın başka bir yasa ile değiştirilmesi gerekiyor. Bu da TBMM’nin yetkisinde. İktisatçılara göre de durum böyle.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise yasanın tebliğ ile düzeltilmeye çalışılmasının, geçen hafta emekli ikramiyesinde yaşanan skandala bir yenisini eklediğini belirtti.
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