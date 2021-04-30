Valiliğin dağıttığı yardım çekinde izdiham yaşandı

30 Nisan 2021 Cuma, 17:19

Dün Kırıkkale Valiliği önünde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün yardımından almak isteyen yurttaşlar pandemiye rağmen kalabalık oluşturdu.





Sosyal Hizmetler yetkilisinin elindeki yardım çeklerinden almak isteyen yurttaşlar izdihama yol açtı. Bir yetkilinin yurttaşları azarlayarak, “Sıraya geç” diye bağırdığı görüldü.

Yurttaşların yardım çeki yetkilinin elinden almaya çalışması üzerine yetkili elindeki çekleri havaya attı. Yurttaşlar havaya atılan çeklerden alabilmek için birbirini ezdi. Bu sırada yere düşenler oldu. Yetkili elindeki bütün çekleri havaya attıktan sonra Valilik binasına kaçtı, yardım çeki alamayan yurttaşlar ise yetkilinin ardından Valilik binasına girmeye çalıştı. Bu görüntüler yurttaş kamerasına takıldı.

“VATANDAŞIMIZ BİR LOKMA EKMEĞE MUHTAÇ”

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, seçim bölgesindeki bu görüntüleri eleştirerek, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve pandemi koşullarında vatandaşımız bir lokma ekmeğe muhtaç hale getirildi. Yanlış ekonomik politikalarınız yüzünden her geçen gün işsizliğin, yoksulluğun ve sefaletin arttığı Kırıkkalemiz bu görüntüleri hak etmiyor” diye konuştu. Önal, alışveriş kartının bile “insanlar rencide edilmeden dağıtılmadığını” belirterek, “Milleti kuru soğana, gıda çekine muhtaç edip, bunu dağıtımını bile yapamayanların bu ülkeye verebileceği hiçbir şeyi kalmamıştır” dedi.