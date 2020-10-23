Çekya Sağlık Bakanı restorandan maskesiz çıktı, başbakan resti çekti
Covid-19 önlemlerinin sıklaştırıldığı Çekya’da, Sağlık Bakanı Roman Prymula'nın gece saatlerinde maskesiz bir şekilde restorandan çıkma görüntüleri ülkenin gündemine oturdu. Maske takma zorunluluğu ve restoranların kapatılma yasağını delen Prymula'ya Başbakan Andrej Babis, “İstifa etmezsen görevden alırım” dedi.
Avrupa’da koronavirüs hızla artarken ülkeler önlemlerini sıklaştırdı. Sağlık Bakanı Roman Prymula'nın koronavirüs önlemlerini ihlal ettiğini gösteren fotoğrafların Blesk gazetesinde yayımlanması üzerine açıklama yapan Başbakan Andrej Babis, bakanın istifasını istediğini, kendiliğinden istifa etmezse görevden alacağını duyurdu.
Gazetecilere "Sağlık ekiplerimiz yurttaşlarımızın hayatlarını kurtarmak için ön cephede savaşırken, böyle hareket affedilemezdir, mazeret söz konusu olamaz" diye konuşan Başbakan Babis, "Su içilmesini vaaz edip şarap içemeyiz" diye ekledi.
ÇAĞRIYA UYMAYI REDDETTİ
Sputnik’te yer alan habere göre, Prymula basın toplantısında başbakanın çağrısına uymayı reddetti. İki yetkiliyle özel bir odada toplantı yaptığını, araca bindiğinde maskesini taktığını söyleyen Sağlık Bakanı, istifa etmesini gerektiren bir durum olmadığını savundu.
Prymula'yı istifa etmezse görevden alma kararını uygulaması beklenen Babis, bakan değişiklikleri için onayı gereken cumhurbaşkanı ile bu akşam görüşecek.
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