Çekya’dan ABD’ye: Biz egemen bir ülkeyiz

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:42

Babis, "Biz egemen bir ülkeyiz, bu ülkelere herkes gibi son derece standart bir şekilde yaklaşıyoruz. Pompeo'ya bir AB üyesi olarak ilerlediğimizi, diğer benzer ihalelerde de benzer durumun yaşandığını ve AB kurallarına uymak için hiç kimseyi eleyemeyeceğimizi söyledim" dedi.

Babis, Pompeo'nun telkinlerine rağmen Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi 5G yapılanmasındaki potansiyel partnerler arasından çıkarmayı reddetti.

Sorunun AB içinde çözülmesi gerektiğini kaydeden Babis, 5G ihalesinde henüz nihai kararın alınmadığını ekledi.



