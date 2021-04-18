Çekya'dan flaş Rusya kararı: Sınır dışı ediyor
Çekya Başbakanı Andrej Babiş, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurdu.
Başbakan Babiş yaptığı açıklamada, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söyledi.
RUS DİPLOMATLARI SINIR DIŞI ETME KARARI
Haberglobal'de yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'in diplomatların sınır dışı edilme kararını Rusya'nın Prag Büyükelçiliğine ilettiğini belirten Babiş ayrıca, söz konusu kararının Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile de paylaşıldığını ifade etti.
Babiş, diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini de sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgeden yüzlerce kişi tahliye edilmişti.
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