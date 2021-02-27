Cem Adrian'dan kütüphane projesi için TikTok konseri
Müzisyen Cem Adrian, TikTok'ta vereceği ilk konserle Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'nin kütüphane açma projesi için bağış toplayacak.
Cem Adrian, şarkılarını bu kez Köy Okulları Yardım Projesi Derneği’nin kütüphane açma projesine bağış kampanyası için seslendirecek.
Bağışta bulunmak isteyen kullanıcılar, TikTok hesaplarındaki bakiyelerine para yükleyerek çeşitli meblağda paraları temsil eden hediye gönderim paylaşımlarıyla, kütüphane açma projesine destek olabilecek.
Adrian’ın 28 Şubat 2021 Pazar akşamı saat 21.00’de TikTok uygulamasında vereceği konseri izlemek ve bağışta bulunmak için platforma kaydolmak yeterli olacak.
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