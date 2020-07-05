Cem Aziz Çakmak anıldı

05 Temmuz 2020 Pazar, 13:54

Anma töreninde konuşan emekli Kurmay Albay ve Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Barbaros Büyüksağnak, Cem Aziz Çakmak’ı anlatırken zorlandığını ifade ederek, “Cem Aziz Çakmak ile hesapsız, kitapsız, samimi, içten, güvenilir bir dostluk ve kardeşliğimiz vardı. Özellikle Ankara’da, Aksaz’da, Hasdal’da birlikte olduğumuz dönem içerisinde hayallerimiz birbiriyle örtüştü. Anılar biriktirdik şimdi biz o anılarla birlikte yaşıyoruz. Onu özleyeceğiz, ruhu şad olsun. Verdiğimiz adalet ve hukuk mücadelesi onun da mücadelesidir” dedi.

Deniz Kurmay Albay Bora Serdar, çok üzgün olduğunu belirterek, “Cem Aziz Çakmak gerçekten çok iyi bir insan, evlat, eş, baba. Çok iyi bir kardeş ve aynı zamanda bizim meslekte hep örnek aldığımız iyi bir subay, iyi bir amiral. Kumpas süreci boyunca Hasdal’da da birlikteydik. Kendisinden çok şey öğrendim. Huzur içinde yatmasını, uyumasını diliyorum. Ümit ediyorum ki ona bu kötülükleri çektirenler de en kısa zamanda cezasını bulacaklardır” diye konuştu.

Gazetemizin yazarı ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu da “Pek çok insan hayatın içinde yaşarken bizlere bir şeyler öğretir. Cem Aziz Çakmak ölürken de bizlere öğretti. Göğsünde taşımış olduğu o tümör TSK’nın göğsüne oturmuş o yapılanmadan başka bir şey değildi. İnanıyorum ki bir gün onlarla da hesaplaşacağız. Işıklar içinde uyusun” ifadelerini kullandı.